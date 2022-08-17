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Украина и США обсудили поставки оружия

Глава МИД Кулеба обсудил с госсекретарем США Блинкеном дальнейшие поставки оружия Киеву
Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба . Фото: Pool / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем Twitter-аккаунте сообщил, что обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном дальнейшие поставки вооружений Киеву со стороны Вашингтона и его союзников.

Глава ведомства выразил благодарность Соединенным Штатам «за неизменную поддержку». «Оружие было в центре внимания моего разговора с Блинкеном. Мы скоординировали дальнейшие поставки из США и союзников», — написал он.

10 августа министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Вашингтон передал Киеву вооружения, которые эффективно показали себя в бою, и намерен продолжить поставки. Объем запланированных будущих поставок вооружений и техники оценивается в один миллиард долларов.

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Марина Совина
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