Бизнес-тренер назвал самые опасные для здоровья ошибки трудоголиков

Бизнес-коуч Кузавов назвал неумение остановиться и отдохнуть главной ошибкой трудоголиков

Одной из главных ошибок трудоголиков является неумение управлять своим фокусом внимания и вовремя остановиться, чтобы отдохнуть от работы, сообщил бизнес-коуч, ментор наставников и владельцев бизнеса Станислав Кузавов. В беседе с «Вечерней Москвой» он назвал самые опасные для здоровья ошибки жертв трудоголизма.

По словам эксперта, трудоголики выбирают для себя слишком плотный график работы, чтобы заполнить день по максимуму. Такое планирование их выматывает эмоционально и физически, при этом любые отклонения от намеченного списка задач лишь усилят стресс. Кузавов отметил, что людьми, которые работают и не могут остановиться, часто движет неправильная детская установка, что бросать начатое на полпути плохо.

Кроме того, трудоголики не умеют расставлять приоритеты и вовремя «тормозить» себя, чтобы отдохнуть, из-за чего оказываются в ловушке хронической усталости и выгорания, продолжил бизнес-тренер. «Слишком плотный график и минимальные паузы между делами не дают нам возможности перезагрузиться, подумать, подготовиться. Мы бежим на высокой скорости, чтобы все успеть, часто принимая из-за этого не самые рациональные решения», — объяснил Кузавов.

Однако работать, не выгорая и не перерабатывая, вполне реально, заявил эксперт. Он рекомендовал людям, которые хотят справиться с трудоголизмом, найти способ восстановления сил. Это может быть общение с семьей, спорт, душ или ванна. Также, по словам Кузавова, набраться сил будет проще, если регулярно высыпаться, следить за питанием, убрать из поля зрения ненужные новости и пересмотреть круг общения.

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