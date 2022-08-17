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Полицейские задержали мужчину за попытку застрелить россиянку из дробовика

Правоохранители задержали 34-летнего мужчину за попытку застрелить пермячку из дробовика

Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Перми правоохранители задержали 35-летнего мужчину за попытку застрелить местную жительницу из дробовика. Об этом в среду, 17 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.

По данным издания, вечером 16 августа в лесу рядом с жилым комплексом «Черняховский квартал» фигурант несколько раз выстрелил в россиянку, а затем сбежал с места преступления.

Потерпевшую госпитализировали — у нее диагностировано ранение руки, груди и бедра.

В настоящий момент полицейские проводят допрос подозреваемого.

Ранее стало известно, что в Московской области неизвестный расстрелял 18-летнюю жительницу столицы на даче.

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Екатерина Власова
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