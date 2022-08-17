Силовые структуры
Полицейские задержали мужчину за попытку застрелить россиянку из дробовика
Правоохранители задержали 34-летнего мужчину за попытку застрелить пермячку из дробовика
В Перми правоохранители задержали 35-летнего мужчину за попытку застрелить местную жительницу из дробовика. Об этом в среду, 17 августа, сообщает URA.RU со ссылкой на источник.
По данным издания, вечером 16 августа в лесу рядом с жилым комплексом «Черняховский квартал» фигурант несколько раз выстрелил в россиянку, а затем сбежал с места преступления.
Потерпевшую госпитализировали — у нее диагностировано ранение руки, груди и бедра.
В настоящий момент полицейские проводят допрос подозреваемого.
Ранее стало известно, что в Московской области неизвестный расстрелял 18-летнюю жительницу столицы на даче.