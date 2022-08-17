Великобритания объяснила нарушение границы России самолетом-разведчиком

Посольство Британии заявило о рутинной операции нарушившего границу России самолета

Самолет королевских военно-воздушных сил (ВВС) Великобритании 15 августа выполнял рутинную операцию над Баренцевым и Норвежским морями. Так объяснили нарушение границы России самолетом-разведчиком в британском посольстве в Москве, передает РИА Новости.

«Российский МиГ-31 совершил опасный маневр сближения с самолетом королевских ВВС RC-135W Rivet Joint, который выполнял рутинную операцию в международном воздушном пространстве в Норвежском и Баренцевом морях 15 августа», — сообщили в дипломатическом ведомстве.

В посольстве также заявили, что экипаж британского самолета находился в контакте с российскими авиадиспетчерами и действовал безопасно и профессионально.

16 августа Минобороны России заявило, что самолет-разведчик ВВС Соединенного Королевства нарушил воздушную границу России в районе мыса Святой Нос в Мурманской области. Дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) зафиксировали неизвестную воздушную цель над Баренцевым морем.