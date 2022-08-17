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Появились подробности нападения на врачей в подмосковной больнице

Baza: в подмосковной Балашихе врачей избили родственники умершего пациента

Фото: Дмитрий Ермаков / Lenta.ru

Нападение на врачей в подмосковной Балашихе совершили родственники умершего пациента. Подробности инцидента сообщает Telegram-канал Baza.

Уточняется, что мужчину госпитализировали в Балашихинскую областную больницу с язвой. Ему провели операцию, но уже перед выпиской пациенту стало плохо. Тогда его доставили в реанимацию, где он скончался от сердечной недостаточности. Этот диагноз подтвердило вскрытие.

Тем не менее члены семьи погибшего решили, что пациента убили медики. 16 августа четверо мужчин прошли в медучреждение, направились в ординаторскую и стали избивать находившихся там медиков — двух ординаторов и хирурга.

В МВД сообщили только об одном нападавшем. Его задержали, оформили подписку о невыезде и возбудили уголовное дело о хулиганстве. По данным Baza, остальные сбежали.

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Евгения Куликова
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