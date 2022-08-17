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Россиянам дали советы по строительству погреба в доме

«ВсеИнструменты.ру» дали советы по строительству безопасного погреба в доме

При строительстве погреба стоит учитывать множество факторов, чтобы место для хранения продуктов не превратилось в источник неудобств. Эксперт онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов в разговоре с «Лентой.ру» дал советы по строительству безопасного погреба в доме.

Высокая влажность в погребе может привести к размножению грибка, плесени и насекомых. Опасность для здоровья также представляют газы, выделяемые продуктами. Портящиеся овощи и лопнувшие консервы являются источником метана, а влажный грунт — болотного газа. Кроме того, продукты привлекают грызунов, которые могут передать человеку заболевания, блох и клещей.

Соколов посоветовал россиянам учитывать уровень грунтовых вод при определении глубины сооружения. Следует правильно подобрать материал для погреба — он должен быть устойчив к чрезмерному накоплению влаги и пучению почвы. Также стоит позаботиться о теплоизоляции и расположить погреб под домом, на одинаковом удалении от стен. Это позволит сохранить структуру почвы, на которой стоит здание. Слишком большой погреб может повредить почву и привести к осадке дома. По словам эксперта, на одну семью хватает хранилища в четыре-пять квадратных метров, при этом высота котлована не должна превышать 2,2 метра.

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Для небольшого погреба достаточно естественной вентиляции — необходимо установить две трубы, доходящую до пола приточную и расположенную ближе к потолку вытяжную. Если погреб большой или отличается высокой влажностью, следует установить вентиляцию с вытяжкой в трубах. Для гидроизоляции на начальном этапе строительства нужно проложить дренаж — песок, керамзит или глину с опилками. В качестве внешней защиты от воды подойдет полиэтилен или рубероид, в качестве внутренней — нанесение мастики или покрытие рубероидом. Для надежности можно использовать оба варианта.

Бетон и кирпич — надежные материалы для погреба, однако в таких хранилищах сложно устроить благоприятный микроклимат, так как пористая структура материалов пропускает влагу. Нержавеющий металл герметичен, но при высоком подъеме грунтовых вод погреб из него выталкивается на поверхность или деформируется.

Хорошей альтернативой погребу в доме могут стать холодильная комната или камера, термошкаф или термокороб на застекленном балконе, а также погреб на участке. Хранилище на улице также поможет избежать дополнительных трат, связанных с необходимостью делать частичный ремонт в зоне входа в погреб под домом.

Ранее в августе дачникам рассказали, как правильно построить туалет. Перед строительством собственники должны определиться, сколько людей будут пользоваться туалетом, как часто и насколько постройка должна быть экологичной.

Александра Качан
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