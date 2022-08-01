Россиянам дали советы по строительству туалета на даче

«ВсеИнструменты.ру» дали советы дачникам по строительству туалета

Перед строительством туалета на даче собственники должны определиться с тем, сколько людей им будут пользоваться, как часто и насколько постройка должна быть экологичной. Об этом «Ленте.ру» сообщил эксперт компании «ВсеИнструменты.ру» Максим Соколов.

Если туалетом будут пользоваться два-три человека, то россиянам посоветовали выбрать вариант объемом 200 литров. Уборную с выгребной ямой стоит выбирать дачникам, которые приезжают на участок на выходные. В случае продолжительного проживания специалист порекомендовал оборудовать автономную канализацию с септиками.

Уличный туалет с выгребной ямой считается не самым гигиеничным видом, но его можно построить самостоятельно. На него уйдет 10-20 тысяч рублей. Дачникам также посоветовали оборудовать туалет в доме с выгребной ямой, которую стоит разместить в отдалении.

Одним из самых удобных решений эксперт назвал биотуалет, где отходы перерабатываются в органическое удобрение. Установка обойдется в сумму от семи тысяч рублей. Также на даче можно разместить пудр-клозет со специальным бачком. Однако отходы нужно будет посыпать торфом, опилками или специальным порошком.

Что касается решения проблемы неприятного запаха, то дачникам посоветовали сделать в двери кабинки окошко и отверстия в боковых стенках на расстоянии около 25 сантиметров от пола. Выгребную яму рекомендовали закрыть пластиковым люком и посоветовали использовать биоактиваторы, которые устраняют неприятный запах.

Ранее «ВсеИнструменты.ру» поделились советами по строительству ванной комнаты на даче. Минимальную сумму затрат на обустройство оценили в 136 тысяч рублей. Процесс порекомендовали начать с оборудования канализации для душевой кабины и унитаза.