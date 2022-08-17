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В Британии сообщили о сделанном Россией предупреждении Западу

The Sun: Россия представила проект подлодки «Арктур» в качестве предупреждения Западу

Фото: ЦКБ «Рубин»

Журналист британской газеты The Sun Тарик Тахир оценил презентацию концепт-проекта ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» на форуме «Армия-2022».

«Россия представила свою самую современную подводную лодку (…) в качестве предупреждения Западу», — заявил он.

Тахир отметил «радикальный» дизайн будущей подлодки. Он считает, что некоторые элементы выполнены «в стиле злодеев из фильмов о Джеймсе Бонде».

Ранее Центральное конструкторское бюро (ЦКБ) «Рубин» показало концепт-проект ракетного подводного крейсера стратегического назначения «Арктур» на форуме «Армия-2022». Российская атомная подводная лодка (АПЛ) будущего получит подводные беспилотники, которые позволят раньше обнаруживать противника.

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Марина Совина
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