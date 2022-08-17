Тысячи заключенных привлекли на стройки в России

Более пяти тысяч заключенных привлекли на стройки в России

На стройки в России привлекли тысячи заключенных. Об этом сообщил председатель правления Национальной ассоциации профессионалов кадрового обеспечения в строительстве и промышленности (НАПКО-СП) Сергей Быстров, передает РИА Новости.

В качестве эксперимента было создано 114 исправительных центров, куда привлекли более пяти тысяч сотрудников. «Они работают на многих стройках в России и достаточно хорошо», — заявил председатель. Он добавил, что пилотный проект был создан в 2020 году совместно с Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН).

Использовать заключенных там, где не хватает рабочей силы, предложил директор ФСИН Александр Калашников. По словам вице-премьера Марата Хуснуллина, на стройки России можно привлечь около 180 заключенных.

В ноябре 2021 года зарплаты российских заключенных резко выросли. За полгода трудящиеся осужденные стали получать на 11 процентов больше. Калашников не назвал размер зарплаты, но отметил, что речь идет о преступниках, в отношении которых потерпевшие предъявили иски. Как правило, такие заключенные занимаются сортировкой и переработкой коммунально-бытовых отходов.