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В США высказались о праве других стран принимать участие в учениях с Россией

Госдеп США признал право других стран участвовать в учениях «Восток-2022» с Россией

Фото: Manuel Balce Ceneta / Reuters

Соединенные Штаты считают рутинными предстоящие военные учения «Восток-2022» в России с участием ряда стран, и признают суверенное право иностранных государств участвовать в них. Такое заявление сделал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Его цитирует РИА Новости.

«Насколько я понимаю, речь идет о совместных учениях, в которых примут участие ряд стран, помимо России и Китая. Страны на рутинной основе принимают свои собственные суверенные решения. Это их абсолютное право», — ответил он на просьбу журналистов прокомментировать российские военные маневры.

26 июля Минобороны России анонсировало проведение командно-штабных учений «Восток-2022», в них примут участие силы Восточного военного округа (ВВО) под руководством начальника Генерального штаба ВС РФ. Кроме сил ВВО, к маневрам привлекут часть сил воздушно-десантных войск, дальней и военно-транспортной авиации.

Участие в маневрах также примут контингенты Вооруженных сил Китая, Индии, Белоруссии, Таджикистана, Монголии и других стран.

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Марина Совина
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