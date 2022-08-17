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Спорт

Клубы РПЛ узнали соперников в групповом этапе Кубка России

«Спартак» и «Зенит» сыграют на групповом этапе Кубка России для команд РПЛ

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Стали известны результаты жеребьевки Пути Российской премьер-лиги (РПЛ) группового этапа Кубка России. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Команды РПЛ узнали своих соперников в групповом этапе, где они будут разделены на четыре квартета. Клубам предстоит провести матчи друг с другом в два круга. Занявшие первые два места попадут в плей-офф КР пути РПЛ. Получившие третьи места продолжат участие в розыгрыше в плей-офф пути регионов.

В группе А сыграют «Краснодар», «Локомотив», «Пари Нижний Новгород» и «Химки». В квартете B выступят «Зенит», «Крылья Советов», «Спартак», «Факел». В группе C за выход в плей-офф поспорят «Ахмат», «Динамо», «Ростов» и «Оренбург». Группа D представлена «Сочи», ЦСКА, «Уралом» и «Торпедо».

Первый тур группового этапа Пути РПЛ в Кубке России пройдет с 30 августа по 1 сентября.

Николай Костюков
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