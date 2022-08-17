США напомнили Турции о санкциях за закупку российских ЗРС С-400

Сенатор Менендес заявил, что дальнейшая закупка Турцией ЗРС С-400 нарушит санкции США

Дальнейшая закупка Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 нарушит санкции Вашингтона, заявил председатель комитета по иностранным делам Сената Конгресса США Роберт Менендес. Его цитирует ТАСС.

«Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что Турция рассматривает возможность дальнейшей закупки российских зенитных ракетных систем С-400. Их поставки будут еще одним отчетливым нарушением санкций США», — говорится в распространенном заявлении политика.

По его мнению, в условиях проведения Россией специальной военной операции на Украине «Турция обязана недвусмысленно продемонстрировать свою приверженность НАТО, а также миру и безопасности в регионе, полностью отказавшись от любого военного сотрудничества» с Москвой.

Сенатор также указал, что Анкара предпринимает «враждебные нарушения воздушного пространства Греции» и затягивает процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

«Я искренне надеюсь, что Турция изменит курс и будет действовать в соответствии со своими обязанностями перед оборонным альянсом, будет тем конструктивным партнером в регионе, которым, как мы все надеемся, она может быть», — заявил Менендес.

Ранее TRT Haber сообщило, что закупка Турцией второй партии российского зенитного ракетного комплекса С-400, которая планировалась с самого начала, находится в повестке дня.