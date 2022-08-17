Швейцария ввела санкции против Януковича

Швейцария ввела санкции против экс-президента Украины Януковича и его сына

Швейцария ввела санкции против бывшего президента Украины Виктора Януковича и его сына Александра. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию, опубликованную Государственным секретариатом экономики (SECO).

В среду, 17 августа, в документ под названием «Меры в связи с ситуацией на Украине» были внесены «модификации», которые добавили в санкционный список экс-лидера Украины и его сына. Утверждается, что они «несут ответственность за поддержку действий или политики, угрожающих территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности этого государства».

Ограничительные меры предусматривают запрет на въезд в Швейцарию, а также блокирование активов на территории страны.

4 августа сообщалось, что Европейский союз внес Януковича и его сына в санкционный список.

