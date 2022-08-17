Перечислены сценарии грядущего глобального кризиса

Аналитик «Совкомбанка» Васильев перечислил три сценария грядущего глобального кризиса

Россия может столкнуться сразу со всеми тремя подготовленными ЦБ сценариями макроэкономического развития --базовым, “ускоренной адаптацией” и “глобальным кризисом” — уже в 2023 году. Об этом агентству «Прайм» рассказал аналитик «Совкомбанка» Михаил Васильев.

Макроэкономический прогноз регулятора рассчитан на 2022-2025 годы. Однако уже в следующем году ожидается наступление глобальной рецессии. Также на мировую экономику могут повлиять такие факторы, как инфляция, энергетический и продовольственный кризисы, падение доходов населения, самое быстрое за 20 лет ужесточение денежно-кредитной политики мировыми центробанками, геополитические противоречия и новые волны пандемии.

При этом экономист полагает, что Россия и страны Азии легче справятся с кризисом, а основной удар падет на западные экономики.

15 августа аналитик, генеральный директор аналитического агентства «БизнесДром» Павел Самиев указал, что надвигающийся на Европу кризис не имеет аналогов в истории. Его уникальность заключается в том, что в этот раз странам придется столкнуться одновременно с экономическими, энергетическими и продовольственными трудностями. Возможно, по мощности его можно будет сравнить с Великой Депрессией в США.

Ранее экономике России предрекли возвращение к росту через несколько лет. По итогам текущего года падение ВВП страны составит 4-6 процентов, в следующем году экономика сократится в диапазоне 1-4 процентов, а в четвертом квартале 2023 года экономика начнет рост — в пределах 1-2,5 процента, сообщил Центробанк.