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Саакашвили захотел «участвовать в борьбе» на Украине

Экс-президент Грузии Саакашвили заявил, что хочет «участвовать в борьбе» на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили изъявил желание вернуться в украинскую политику. Он разместил соответствующую публикацию в Facebook (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

«Я в плену, заключенный в Грузии, но мое сердце в Украине. Я хочу свободы для Украины и хочу непосредственно участвовать в борьбе и уверен, что украинцы своих не бросают и будут помнить обо мне», — заявил бывший глава Грузии.

Ранее сообщалось, что Саакашвили находится в частной клинике, куда его в середине мая перевели из тюремной камеры. Мать политика Гиули Аласания рассказала о его проблемах со здоровьем, уточнив, что у него атрофированы мышцы.

Осенью 2021 года экс-президент вернулся в Грузию после восьми лет эмиграции и был арестован. Его приговорили к шести годам лишения свободы по делу об убийстве банкира и избиении депутата. Бывшего грузинского лидера также обвиняют в незаконном пересечении границы, растрате госсредств и разгоне оппозиционного митинга в 2007 году.

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Анастасия Заикина
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