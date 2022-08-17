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Раскрыта необычная природа двойной звезды TIC 60040774

Система TIC 60040774 оказалась двойной звездой с общей газовой оболочкой

Фото: David Billings / Unsplash

Астрономы Индонезии, ЮАР и Великобритании провели наблюдения за двойной системой TIC 60040774 и раскрыли ее необычную природу. Она оказалась необычным типом затменных переменных с пост-общей оболочкой. Предварительные результаты опубликованы в репозитории arXiv.

Общая оболочка представляет собой обширное газовое облако сферической формы, которая скрывает внутри себя систему, состоящую из двух вращающихся друг вокруг друга звезд. Она формируется, когда одна из звезд быстро расширяется и расстояние между звездами уменьшается. При расширении звезды ее вещество начинает переходить на компаньона, который не способен аккрецировать на себя всю поступающую материю. Расстояние между звездами сокращается, а их взаимное вращение ускоряется, в результате чего оболочка нагревается и продолжает расширяться.

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1 марта 2020

TIC 60040774 представляет собой тесную двойную систему с маломассивной вторичной звездой, расположенной примерно в 437 световых годах от нас. Астрономы подозревали, что этот объект является двойной системой с пост-общей оболочкой (PCEB), в которой газ окружает белый карлик и звезду главной последовательности. Несмотря на то, что ученым известны тысячи таких систем, затмевающие PCEB встречаются достаточно редко.

Команда проанализировала кривую блеска TIC 60040774 с помощью космического аппарата Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS), провела многополосную фотометрию в виртуальной обсерватории (VOSA) и получила спектроскопические данные с Южно-Африканского большого телескопа (SALT). Оказалось, что эта система состоит из молодого белого карлика и красного карлика класса М.

Белый карлик в TIC 60040774 имеет массу почти 0,6 массы Солнца и эффективную температуру 14 050 кельвинов (К). Карликовая звезда-компаньон относится к спектральному классу M6.5 с массой около 0,11 массы Солнца и эффективной температурой 2759 К. Орбитальный период системы оценивается в 9,71 часа, что является относительно большим по сравнению с другими известными система с пост-общей оболочкой. Общий возраст системы оценивается примерно в один миллиард лет, а стадия общей оболочки началась 243 миллиона лет назад.

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Александр Еникеев
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Раскрыта необычная природа двойной звезды TIC 60040774
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