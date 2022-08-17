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Спорт

В Сочи пройдет турнир TOP DOG FC 16

Турнир по кулачным боям TOP DOG FC 16 пройдет 24 сентября в Сочи на стадионе Red Arena

Кадр: страница TOP DOG Fighting Championship во «ВКонтакте»

Турнир по кулачным боям TOP DOG FC 16 пройдет 24 сентября в Сочи на стадионе Red Arena. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В главном бою вечера чемпион TOP DOG в полусреднем весе Денис Погодин проведет поединок против Адилжана «Адоса» Сандибекова из Казахстана. Для Погодина это будет первая защита титула. Для Сандибекова бой станет первым пятираундовым в карьере.

Во втором по значимости поединке непобежденный Александр «Север» Северин встретится с Тимуром «Доктором» Акаимовым в среднем весе. Также в этот вечер два не знающих поражений представителя легчайшего веса Чингис «Хан» Салбырын и Матин «Торнадо» Шаропов проведут претендентский бой. Победитель поединка получит право сразиться за титул чемпиона.

25 сентября в игорной зоне в «Красной поляне» состоится музыкальный фестиваль TOP FEST, в котором примут участие рэперы Элджей и Feduk. Увидеть выступление звезд зрители смогут также в Red Arena.

Мероприятия пройдут при поддержке букмекерской компании Olimpbet — генерального партнера Top Dog FC.

Анастасия Борисова
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