ФБР вернуло Трампу изъятые при обыске паспорта

CBS News: ФБР вернуло Дональду Трампу изъятые при обыске имения Мар-а-Лаго паспорта

Федеральное бюро расследований (ФБР) вернуло бывшему президенту СШУ Дональду Трампа его паспорта, изъятые во время обысков в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника телеканала, документы обнаружила «команда фильтрации» — группа федеральных следователей, которая проверяет изъятые во время исполнения ордера на обыск материалы на предмет конфиденциальной или посторонней информации.

В ФБР также отметили, что бюро действует в соответствии со стандартными процедурами обыска и изъятия, предписанными судами, а затем возвращает документы, которые не нужны для расследования.

Ранее Трамп обвинил ФБР в краже трех его паспортов, включая один просроченный. «Это нападение на политического оппонента на невиданном ранее в США уровне», — заявил бывший американский лидер.

9 августа Дональд Трамп рассказал об обысках в своем имении Мар-а-Лаго. В них участвовали порядка ста агентов ФБР. Политик предположил, что действия ФБР связаны с его потенциальным участием в выборах на пост президента 2024 года.