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Туфли из популярного комикса прошлого века станут модным трендом осени 2022 года

Grazia: туфли Мэри Джейн из комикса «Бастер Браун» станут модной обувью осенью 2022 года

Фото: Razvan Iosif / Shutterstock

Редакторы журнала Grazia назвали туфли главной героини комикса «Бастер Браун», который был популярен в прошлом веке, модным трендом грядущего осеннего сезона. Соответствующий материал появился на сайте издания.

Речь идет о туфлях персонажа Мэри Джейн, которые имеют круглый мыс, ремешок на подъеме стопы и небольшой широкий каблук. Отмечается, что название данной модели обуви происходит от имени главной героини американского комикса, который был выпущен художником Ричардом Фелтоном Аутколтом в 1902 году. По словам экспертов, первая волна популярности упомянутых туфель пришлась на 1920 год, а вторая — на 1960-е годы благодаря дизайнеру и создательнице мини-юбки Мэри Куант.

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Как отмечают специалисты, осенью 2022 года подобная обувь снова станет актуальной. При этом журналисты советуют присмотреться не только к классическим черным вариантам, но и к цветным, например, к красным или синим. Кроме того, они могут быть изготовлены из любого материала: из мягкой замши, лаковой или матовой кожи.

В заключение редакторы также предложили обратить внимание на варианты с крупным декором на застежках и с одним ремешком на подъеме стопы.

Раннее в августе российский стилист Цветана Софронова перечислила худшие модели обуви на сезон осень-зима 2022 и 2023 годов. Так, специалистка призвала отказаться от сникеров, высоких дутиков на платформе, ботильонов или ботфортов на шпильке. Вместо них эксперт порекомендовала присмотреться к черным кедам и ботфортам на тракторной подошве и с небольшим каблуком.

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Мария Винар
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Туфли из популярного комикса прошлого века станут модным трендом осени 2022 года
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