Манекенщик Фернандо Касабланкас появился обнаженным на обложке Vogue Czechoslovakia

Американский манекенщик Фернандо Касабланкас стал героем фотосессии нового выпуска Vogue Czechoslovakia. Снимки опубликованы на сайте издания.

24-летняя знаменитость появилась на первой странице журнала полностью обнаженной с уложенными волнами длинными волосами. На размещенном кадре видно, что на лицо мужчины нанесены блестки, а в качестве аксессуара на нем — бриллиантовое колье ювелирного дома Boucheron.

«Какое непередаваемое ощущение. Моя первая обложка Vogue! Спасибо большое команде», — написал Касабланкас на своей странице в Instagram (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Известно, что автором съемки выступил фотограф Бранислав Симончик, стилистом — Хавьер Паласио, а визажистом — Томас Лоренс.

В июле обнаженные модели-трансгендеры стали героями рекламной кампании итальянского бренда Valentino. В съемке, прошедшей в городе Боллате во дворце Villa Arconati, приняли участие манекенщицы с разными параметрами фигуры и цветом кожи. На размещенных кадрах они позировали в туфлях на массивных платформах и высоких каблуках.