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В Wildberries прокомментировали сообщение об утечке данных

Магазин Wildberries опроверг появившуюся в Telegram информацию об утечке данных клиентов

Фото: Кирилл Нортон / РИА Новости

Онлайн-магазин Wildberries прокомментировал сообщение об утечке данных клиентов, которое ранее опубликовало в Telegram издание Readovka. Маркетплейс опроверг эту информацию в разговоре с «Лентой.ру».

Издание распространило заведомо ложные сведения, заявили в компании. «В Wildberries не было "утечек", данные пользователей надежно защищены нашими ИТ-системами», — подчеркнули в онлайн-магазине. Его представители также назвали сообщение об утечке информации «очередным фейком».

Издание Readovka заявило о том, что в открытый доступ якобы попали данные пользователей Wildberries, в среду, 17 августа. Утверждалось, что продавцы на специализированных форумах предлагают приобрести информацию о клиентах маркетплейса, включая их ФИО и номер банковской карты. Издание отметило, что купить также можно данные о продавцах онлайн-магазина. Роскомнадзор после появления этой публикации обратился к Wildberries с требованием предоставить детальную информацию о возможной утечке данных.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что в сеть попали ФИО, мобильные номера, а также адреса электронной почты абонентов Tele2. Мобильный оператор вскоре заявил, что начал служебное расследование в связи с утечкой данных. Роскомнадзор также запросил у компании информацию об инциденте.

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Маргарита Щигарева
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