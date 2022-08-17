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Обнаружен пропавший эсминец США времен Первой мировой войны

The Independent: британские дайверы нашли затонувший эсминец США «Джейкоб Джонс»

Фото: U.S. Navy / Wikimedia

Британские ныряльщики обнаружили затонувшее военное судно США времен Первой мировой войны, которое пропало в 1917 году. Об этом сообщает издание The Independent.

Военный корабль США «Джейкоб Джонс» был одним из шести эсминцев класса «Такер», спроектированных и построенных для ВМС США до того, как страна вступила в Первую мировую войну. Он был торпедирован немецкой подводной лодкой недалеко от островов Силли 6 декабря 1917 года. На борту судна находилось 150 человек, а 66 из них погибли во время того, как судно тонуло и взрывались заряженные глубинные бомбы.

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Командир эсминца отдал приказ спустить на воду все спасательные шлюпки и плоты. В ходе эвакуации несколько членов экипажа и офицеры пытались вытащить людей, очутившихся в ледяной атлантической воде. Капитан немецкой подводной лодки Ханс Роуз (Hans Rose) подобрал двух тяжело раненных членов экипажа и сообщил координаты крушения на базу США в Квинстауне. «Джейкоб Джонс» затонул в течение восьми минут, не подав сигнал бедствия.

Дайверы посетили несколько географических точек, предоставленных Гидрографическим Управлением Великобритании, у которого в распоряжении имеются данные о местах кораблекрушений. Исследователи обнаружили судно, находившееся на глубине 115 метров, на второй день погружений. Однако никаких человеческих останков или личных вещей найдено не было.

Судно длиной 96 метров и шириной чуть более 9,1 метра было вооружено восемью 21-дюймовыми торпедными аппаратами и четырьмя четырехдюймовыми орудиями. Он был оснащен парой паровых турбин, которые могли развивать скорость до 30 узлов.

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Александр Еникеев
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