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Французы раскритиковали требование Зеленского к Макрону

Читатели Le Figaro раскритиковали требование Зеленского к Макрону касательно ЗАЭС
СюжетСанкции против России:

Фото: Офис Президента Украины

Читатели газеты Le Figaro раскритиковали требование президента Украины Владимира Зеленского к французскому коллеге Эммануэлю Макрону об усилении санкций против России из-за обстрелов Запорожской АЭС (ЗАЭС). Комментарии доступны на странице издания в Twitter.

«Ах, да, все из-за АЭС, которая находится под контролем России и по которой наносятся точечные артиллерийские удары. Но в публикации нужно добавить информацию о том, кто обстреливает [ЗАЭС]. Le Figaro, постарайтесь в следующий раз», — написал француз Николас ван Ортен.

«Для нас, переживших загрязнение Чернобыля, ядерный шантаж Зеленского — это большой повод для беспокойства. Мы должны вывести [Зеленского] из политики, чтобы он не навредил Запорожью», — поделился мыслями Намиас Джин.

«Будем надеяться, что [западные лидеры] скажут ему прекратить бомбить ЗАЭС, чтобы предотвратить возможную ядерную аварию», — выразил надежду Николас Трент.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил о нанесении ударов Вооруженными силами Украины по слабым местам Запорожской АЭС, включая систему охлаждения. Он подчеркнул необходимость постоянного охлаждения реактора, потому что он может перегреться и стать неуправляемым.

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Виктория Кондратьева
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