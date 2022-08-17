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В российском городе тело пенсионерки несколько дней пролежало в квартире в жару

В Волгограде тело 60-летней пенсионерки несколько дней пролежало в жаре в квартире

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Ворошиловском районе Волгограда нашли труп 60-летней женщины, который пролежал в квартире в жаре несколько дней. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете, пишет v1.ru.

По данным СК, тело пенсионерки обнаружили в квартире на улице Кузнецкой в российском городе. Погибшая россиянка проживала одна и болела.

Соседи пенсионерки несколько дней терпели запах из квартиры погибшей. 16 августа они вызвали полицию и сотрудников МЧС. Следователи не обнаружили на теле погибшей признаки насильственной смерти.

В середине августа жителей Волгоградской области предупредили об аномальной жаре. В МЧС сообщили, что температура воздуха может достигать 42 градусов. Высокие температуры в российском регионе продлятся до 13 августа, сообщали в министерстве.

Ранее в центре Москвы тело пенсионера 20 дней пролежало незамеченным в коммуналке, однако соседи не замечали этого. Тело обнаружили после того, как одна из жительниц коммуналки пожаловалась другим обитателям жилища на неприятный запах на лестничной клетке.

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Анастасия Шейкина
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