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Российские подростки до смерти замучили бездомную кошку

В Волгограде подростки несколько часов издевались над кошкой, вспороли ей живот и выкинули

Кадр: Оксана Мишта / «Жесть Волгограда»

В Кировском районе Волгограда компания подростков до смерти замучила бездомную кошку: мальчики и девочки на протяжении нескольких часов продолжали свои издевательства. Об этом рассказала порталу V1.ru женщина, нашедшая растерзанный труп животного.

Россиянка отметила, что обнаружила мертвую кошку в своем дворе. У животного был вспорот живот, сначала она предположила, что несчастную разорвали собаки. Однако позже, просмотрев записи с камер видеонаблюдения, жительница Волгограда выяснила, что к случившемуся причастны дети.

По словам жительницы Волгограда, на кадрах видно, как девочка держит кошку за хвост, раскручивает в воздухе и швыряет. «С ней были еще три человека. Поиздевавшись, они просто перекинули тельце измученного животного к нам во двор. У меня маленький ребенок... Если бы он это увидел?» — озадачилась россиянка.

После случившегося она написала заявление в полицию. Официальных комментариев по ситуации от правоохранительных органов пока не поступало.

Ранее в Тамбовской области две девушки распяли живого щенка на доске и вырезали его сердце. Происходящее они сняли на видео, после чего выложили ролик в социальные сети. Региональная прокуратура организовала проверку информации о жестоком обращении с животными.

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Анна Щербакова
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