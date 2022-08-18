Аналитик рассказал о влиянии дефицита бюджета на рубль

«Прайм»: аналитик Сыроваткин спрогнозировал снижение курса рубля до 65 за доллар

Дефицит федерального бюджета РФ в июле составил 892 миллиарда рублей, что является исторически высоким показателем. Однако по итогам года бюджет находится в профиците благодаря накоплениям, сделанным в первом квартале. О влиянии дефицита бюджета на рубль рассказал ведущий аналитик отдела глобальных исследований «Открытие Инвестиции» Олег Сыроваткин в беседе с агентством «Прайм».

В июне Минфин сообщил о том, что дефицит федерального бюджета РФ составит 1,665 триллион рублей или 1,2 процента ВВП. При этом объем Фонда национального благосостояния (ФНБ) по состоянию на 1 июля составлял 10,775 триллиона рублей — этого хватит для покрытия дефицита. По словам эксперта, тенденция увеличения расходов бюджета на фоне снижения доходов «неприятная, но ожидаемая».

«Избыточно сильный рубль оказывает давление на доходы бюджета, которые сегодня очень важны для финансирования различных мер антикризисной поддержки российской экономики», — объяснил Сыроваткин. По его прогнозу, российская валюта может подешеветь «естественным путем», и уже осенью опуститься примерно до 65 за доллар.

Ранее Минэкономразвития сообщило, что в 2022 году инфляция в России составит 13,4 процента. Кроме того, в обсуждаемой редакции прогноза предполагается, что дефляция закончится до конца года.