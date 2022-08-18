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Найден способ избавиться от муравьев на участке за сутки без химикатов

Express: избавиться от муравьев в саду можно, если принести землю с другого муравейника

Фото: Prince Patel / Unsplash

Избавиться от муравьев в саду можно, если принести на участок землю с другого муравейника, рассказал изобретательный садовод на своей странице @permacultureplants в социальной сети TikTok. На найденный им способ обратило внимание издание Express.

По словам мужчины, этот способ поможет прогнать муравьев за сутки без химикатов. «Наберите землю из одного муравейника и положите в другой. Через день муравьев не будет», — пообещал садовод. «Муравьи агрессивно охраняют свою территорию, так что просто позвольте природе сделать свое дело», — продолжил тиктокер.

В комментариях к видео зрители ролика пошутили о том, что муравьи на их участках могут и не уничтожить друг друга. «Я слишком боюсь, что одни из них победят, и мне придется иметь дело с сильнейшей колонией муравьев», «Мои муравьи скооперировались и наладили логистику между муравейниками, что делать?», «Я так сделал, и колония стала королевством, теперь у них даже есть летающие машины, ну спасибо», — с юмором ответили комментаторы.

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Александра Лисица
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