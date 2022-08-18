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Задержан один из подозреваемых в нападении на врачей в больнице Балашихи

СКР задержал одного из подозреваемых в нападении на врачей в Балашихе, он попал на видео

Следственный комитет России (СКР) задержал одного из подозреваемых в нападении на врачей в больнице подмосковной Балашихи. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении ведомства.

Под следствие попал мужчина 1974 года рождения. СКР показал видео с ним.

На кадрах видно, как правоохранители ведут в наручниках фигуранта дела.

В настоящее время ведется розыск его сообщника. По данным следствия, 16 августа несколько человек ворвались в хирургическое отделение больницы Балашихи. Там они избили заведующего и двух врачей, а также угрожали им убийством. После нападения они скрылись.

17 августа сообщалось, что преступление совершили родственники умершего пациента. Его госпитализировали с язвой и врачи провели операцию, но перед выпиской пациенту стало плохо. Тогда его доставили в реанимацию, где он скончался от сердечной недостаточности. Этот диагноз подтвердило вскрытие.

Тем не менее родственники скончавшегося мужчины решили, что его убили медики. В нападении на балашихинских врачей участвовали четверо, но в МВД заявили лишь об одном злоумышленнике, которого задержали и возбудили уголовное дело о хулиганстве.

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Любовь Ширижик
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