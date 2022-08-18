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Мужчина посадил сотни пчел на свое лицо и рассказал об их пользе

Daily Mail: ливанский пчеловод Абу Рджейли позволил сотням пчел ползать по своему лицу

Ливанский пчеловод Джони Абу Рджейли опубликовал видео, в котором по его лицу ползают сотни пчел. Об этом сообщает Daily Mail.

На кадрах, опубликованных в TikTok, Рджейли посадил пчел на свое лицо и с видимым удовольствием трогает их, позволяя им ползать по себе. В своих необычных видео мужчина, основавший компанию по производству меда JAR Honey, рассказывает о пользе медоносных пчел и о необходимости сохранения их популяции.

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«Наша миссия — расширить популяцию медоносных пчел за пределами Ливана и дать им более здоровый и безопасный мир для жизни. Мы работаем против пестицидов, фунгицидов, токсичных отходов и изменения климата», — говорит Рджейли.

Ранее сообщалось, что в Великобритании тысячи пчел захватили многоквартирный дом, взяли его жителей в заложники и лишили их спокойной жизни. По словам жительницы, в доме живет не менее 30 тысяч пчел.

Алиса Удовик
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