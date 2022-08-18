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Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»

Онлайн-ретейлер Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Ягодки»

Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Ретейлер Wildberries подал заявку в Роспатент на регистрацию бренда «Ягодки». Об этом сообщает агентство «Москва».

Онлайн-магазин зарегистрировал бренд сразу по нескольким классам международной классификации товаров. Как уточняется в документах, в перечень входят средства аудиозаписи, кассовые аппараты, цифровые носители, аппараты для подводного плавания и оборудование для тушения огня. Помимо этого, компания Wildberries подала заявку на регистрацию бренда в сфере товаров и услуг и в сфере транспортировки.

15 августа название маркетплейса на сайте Wildberries сменилось на «Ягодки». В начале июня основательница и основной владелец Wildberries Татьяна Бакальчук анонсировала скорую смену названия, однако не уточняла, каким будет новый вариант. В свою очередь 15 августа в Роспатенте сообщили, что Wildberries не подавал заявку на смену названия.

Digital-директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева в разговоре с «Лентой.ру» предположила, что переименование ретейлера может быть связано с трендом на русификацию компаний в стране.

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Варвара Кошечкина
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