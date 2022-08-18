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Россиянам назвали самые частые ошибки при бронировании отелей

Bronevik.com: бронирование отелей заранее не всегда бывает выгодным

Скриншот: Bronevik

Эксперты туристической отрасли назвали пять лайфхаков для бронирования отелей, а также перечислили самые частые ошибки, которые совершают неопытные путешественники. Об этом сообщается в пресс-релизе сервиса Bronevik.com, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Во-первых, россиянам посоветовали пользоваться специальными системами бронирования, так как они сразу предоставляют большой выбор гостиниц — благодаря фильтрам можно быстро отсеять неподходящие варианты.

Во-вторых, специалисты объяснили, что планирование отпуска заранее не всегда выгодно. «О выгоде тут скорее идет речь, если мы рассматриваем для отдыха городской сегмент отелей. В случае если это пляжный отдых, и направление массового туризма (например, Сочи, Анапа, Геленджик), бронирование заранее как раз может оказаться более дорогим», — пояснили в сервисе.

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Также туристам порекомендовали следить на спецпредложениями от крупных сервисов — зачастую они предлагают клиентам бонусы, кешбэк и разнообразные программы лояльности. Помимо прочего, россияне могут участвовать в розыгрышах, чтобы получить промокоды со скидками на проживание.

В заключение путешественников призвали избегать поездок в города, где проводятся крупные мероприятия — как правило, из-за наплыва гостей цены вырастают в несколько раз.

Ранее в июле часто путешествующая россиянка https://lenta.ru/news/2022/07/31/kakbronirovat/ советы для бронирования отелей за рубежом в условиях санкций и блокировки банковских карт. Так, девушка порекомендовала всегда выбирать функцию «оплата на месте», а также заранее звонить в гостиницу и узнавать о возможности оплаты наличными.

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Мария Гейн
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