Мастер ушла посреди процедуры и оставила клиентку с кривыми бровями

TikTok-блогерша Элисон осталась с бровями искривленной формы после процедуры в салоне

Блогерша Элисон пожаловалась на сотрудницу салона красоты, которая ушла посреди процедуры коррекции и окрашивания бровей и оставила ее с испорченной внешностью. Соответствующий ролик появился в TikTok.

Юзерша с никнеймом @a.starr96 объяснила, что делает упомянутую процедуру регулярно в одной и той же студии. Обратившись к проверенному мастеру, она предупредила, что на ее бровях есть небольшое количество оттеночной пудры. Специалистка очистила кожу от косметики, после чего нанесла состав, а сама ушла в подсобное помещение посреди сеанса и на долгое время оставила клиентку в одиночестве.

«Вернувшись, она приступила к удалению остатков краски с бровей. Я чувствовала, как сильно она терла кожу в течение пяти минут, после чего дала мне зеркало, чтобы я оценила результат», — вспоминает Элисон. После сеанса брови девушки обрели искривленную, асимметричную форму, при этом одна располагалась выше другой. В случившемся бровистка обвинила клиентку, упомянув, что на ее лице была косметика.

Упомянутый ролик набрал более 1,4 миллиона просмотров. Пользователи сети принялись высказывать свое мнение и утешать автора в комментариях. «Это не твоя вина! Они обязаны очищать кожу перед началом процедуры», «Пора сделать челку», «Я косметолог, это на 100 процентов ее вина. Она передержала состав на лице», «Хорошо, что это ненадолго. Несколько раз умоешься — и все», — писали юзеры.

Ранее в августе блогерша Карла сделала популярную процедуру в салоне красоты и осталась с раздутым лицом. Девушка записалась на услугу окрашивания и ламинирования бровей. Используемые во время процедуры составы спровоцировали аллергическую реакцию: лицо сильно опухло, веки раздулись, а в зоне бровных дуг появилось покраснение и шелушение.