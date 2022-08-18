Илья Кива: США могут перевыпустить долларовые купюры для дестабилизации ситуации в России

Бывший депутат Верховной Рады Илья Кива в своем Telegram-канале заявил о последнем шансе США навредить России.

По его словам, американская сторона может провести перевыпуск долларовых купюр. Он считает, что это последняя возможность для Вашингтона повлиять на Москву, однако эта мера также может нанести урон мировой экономике.

«Вашингтон может использовать свою последнюю возможность для дестабилизации ситуации в России, нанесения ущерба мировой экономике и возможность частичного списания своих долгов — объявить о начале выпуска новых долларовых банкнот и начать обмен на старые по удобным для себя правилам», — заявил экс-депутат Рады.

Кива добавил, что такие действия могут создать проблемы гражданам, которые хранят свои сбережения в долларах.

Ранее Кива заявил, что на Западе начался очередной этап подготовки общественного мнения к устранению украинского президента Владимира Зеленского. Он сообщил, что американские СМИ начали беспокоиться о безопасности главы украинского государства. «Если амеры публично волнуются и переживают, значит, принято решение — сливать», — подчеркнул политик.