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В Роспотребнадзоре оценили возможность заражения двумя штаммами коронавируса

Доктор биологических наук Семенов заявил о возможности заражения двумя штаммами COVID-19

Фото: Fusion Medical Animation / Unsplash

Руководитель Екатеринбургского научно-исследовательского института вирусных инфекций ФБУН ГНЦ ВБ «Вектор» Роспотребнадзора, доктор биологических наук Александр Семенов оценил возможность заражения двумя штаммами коронавирусной инфекции. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, вариант дельтакрон появился из-за того, что один человек заразился одновременно дельта-штаммом и омикроном. «Вирусы встретились в одной клетке и в процессе размножения обменялись участками генетической информации», — сказал он. Он уточнил, что такое происходит нечасто, но это возможно.

15 августа иммунолог Николай Крючков сообщил, что вспышка COVID-19 в осенне-зимний период является непредсказуемой. Во второй половине августа иммунолог ожидает плавный спад заболеваемости, но уже во второй половине сентября прогнозирует резкое движение в верх с ускорением.

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Марина Совина
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