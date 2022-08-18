Украине предрекли энергетический кризис в случае остановки АЭС

Член запорожской администрации Рогов: Украину ждет энергокризис в случае остановки ЗАЭС

В случае остановки Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) на Украине начнется энергетический кризис. Такой исход республике предрек член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. Об этом он высказался в эфире телеканала «Россия 1».

«Если говорить о подконтрольных [президенту Украины Владимиру] Зеленскому территориях, то для них сразу же начнется энергетический кризис, потому что ЗАЭС выдавала от 25 до 32 процентов всей электроэнергии, которой пользовалась эта территория. Сейчас эта доля еще больше, до недавних пор ежедневно с атомной станции объем поставляемой электроэнергии доходил до 70-72 миллионов рублей ежедневно», — пояснил Рогов.

Глава администрации отметил, что Украина продолжает экспортировать получаемую с ЗАЭС электроэнергию, зарабатывая на этом «немалые деньги». Он также добавил, что в настоящий момент атомная электростанция работает лишь на 17-20 процентов от своей мощности, а в случае ее остановки потребуются два года, чтобы завести реакторы АЭС вновь.