Ополчение Запорожья сообщило о наборе западных добровольцев

Командир отряда «Троя» Новиков заявил о наборе западных добровольцев в ополчение Запорожья

Западные добровольцы хотят принимать участие в боевых действиях в Запорожской области, заявил один из лидеров запорожского ополчения, командир отряда «Троя» Владимир Новиков с позывным Алабай. Его слова приводит РИА Новости.

По его словам, в регионе формируется добровольческая армия для освобождения территории от украинских военных. «Из России очень много людей. Есть иностранцы, но не перелетные гуси дикие, говорят, "дикие гуси" — наемники, нет. А просто люди, которые имеют паспорта иностранные, но они наши. То есть это выходцы из СССР», — сообщил он.

Новиков уточнил, что среди добровольцев есть два жителя Германии, которые уехали из региона в 90-е. «Но глядя на то, что происходит, он (один из них — прим. "Ленты.ру") говорит: я уже не могу здесь сидеть, я хочу в Запорожье. То есть он запорожец сам», — объяснил командир.

Ранее власти области пригласили генерального секретаря ООН Антониу Гутерреш посетить регион и лично узнать позицию местных жителей. Ему также следует отправиться на территорию Запорожской АЭС, которая систематически подвергается обстрелам со стороны украинской армии, заявил член главного совета администрации области Владимир Рогов.