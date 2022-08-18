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Власти Запорожья пригласили генсека ООН посетить регион

Власти Запорожья пригласили генсека ООН Гутерреша посетить регион и узнать позицию жителей

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш может посетить регион и лично узнать позицию местных жителей. Его слова приводит РИА Новости.

«Гутерреш может лично удостовериться в нежелании местных жителей больше оставаться в составе Украины и в стремлении вернуться на свою историческую родину, в Россию», — заявил Рогов.

По словам члена администрации Запорожья, генсек ООН может также отправиться на территорию Запорожской АЭС, которая систематически подвергается обстрелам со стороны украинской армии.

«Несмотря на то, что ООН призвана гарантировать право народов на свободу и самоопределение, боюсь, что господин Гутерреш сделает вид, что нас не услышал», — добавил Рогов.

Ранее стало известно, что 18 августа генсек ООН посетит Львов, где проведет встречу с Зеленским и Эрдоганом. 19 августа Гутерриш прибудет с визитом в Одессу, где посетит один из трех портов в рамках соглашения по экспорту продовольствия по Черному морю.

Марина Совина
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