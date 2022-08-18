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Против российского врача возбудили дело о подготовке теракта

Bрач из Кемерово стал фигурантом дела о подготовке теракта за планы поджога военкоматов

Фото: телеграм-канал «Baza»

Против врача-патологоанатома из Кемерово, задержанного за повреждение нескольких опор ЛЭП, возбудили уголовное дело по статье о подготовке теракта за планы совершить поджоги зданий МВД и военкоматов. Об этом сообщает Baza в своем Telegram-канале.

Постановление следователя о возбуждении дела вынесено 16 августа. На допросе патологоанатом заявил, что найденный у него в ходе обысков бензин он планировал использовать для диверсий против полицейских и военных.

Врача Кузбасской областной клинической больницы задержали в мае за причастность к повреждению опор ЛЭП в Кемеровской области. При обыске силовики нашли у него канистры и бутылки с бензином, пневматические пистолеты, селитру, противогазы, упаковки с деньгами, карты Кузбасса и Украины. Тогда против него возбудили дело за умышленное повреждение имущества.

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Любовь Ширижик
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