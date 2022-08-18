Певца Пласидо Доминго заподозрили в связи с бандой секс-торговцев из Буэнос-Айреса

Испанского оперного певца и дирижера Пласидо Доминго заподозрили в связи с бандой секс-торговцев из Буэнос-Айреса. Об этом сообщает NPR.

На прошлой неделе аргентинская полиция провела более 50 рейдов, направленных против BA Group. Было арестовано 19 человек. Позднее также были опубликованы телефонные разговоры членов группировки. В прокуратуре утверждают, что на одной из записей можно услышать голос Доминго.

Утверждается, что во время разговора он общался с женщиной по имени Мэнди и договорился с ней о встрече. В ходе беседы он рассказывал о своих планах уйти с обеда отдельно от своих коллег и заняться со своей собеседницей сексом. На другой записи можно услышать, как эта женщина просит предполагаемого лидера преступной группировки Хуана Перковича отпраздновать то, что она смогла договориться с Пласидо Доминго.

Ранее около 20 женщин обвинили оперного певца в домогательствах. По их словам, Доминго позволял себе трогать и целовать их, приглашать на встречи, звонить по ночам и многое другое. Они также считают, что отказ от контакта с артистом негативно повлиял на их карьеру. Пресс-секретарь певца назвал все происходящее попыткой очернить репутацию музыканта.

Пласидо Доминго — один из наиболее известных в мире теноров. Он выступает на оперной сцене на протяжении 50 лет. За это время Доминго исполнил более 140 ведущих оперных партий. Певец является обладателем 14 премий «Грэмми», в том числе за записи к постановкам «Аида» и «Травиата» Джузеппе Верди, «Кармен» Жоржа Бизе и «Лоэнгрин» Рихарда Вагнера.

