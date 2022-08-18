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Глобальные изменения в мировой экономике связали с попытками изолировать Россию

The Hill: над мировой экономикой стали сгущаться тучи из-за попыток изолировать Россию

Фото: Michael Parulava / Unsplash

Обозреватель Дезмонд Лахман связал глобальные изменения в мировой экономике с попытками изолировать Россию. Об этом он написал в своей статье для издания The Hill.

По его словам, над мировой экономикой стали сгущаться тучи. Он отметил, что пандемия коронавирусной инфекции привела к тому, что китайская экономика практически остановилась. Лахман добавил, что от Москвы исходит угроза полного перекрытия поставок газа в Европу.

Автор материала подчеркнул, что многие понимают важность КНР в поставках товаров во многие страны. При этом председатель КНР Си Цзиньпин недавно объявил о полном карантине из-за увеличения заболеваемости COVID-19, из-за на работу не выйдет 350 миллионов человек.

Лахман отметил, что на сегодняшний день Россия уменьшила экспорт газа в европейские страны на 20 процентов. По его словам, неоптимистично выглядит желание президента США Джо Байдена поднять процентные ставки федеральной резервной системы. Журналист считает, что в этом случае инфляция будет расти быстрее в странах-должниках.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о невозможности нормального развития мировой экономики без России. «Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу», — заключил он.

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Марина Совина
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