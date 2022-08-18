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Эстонцев предупредили об изъятии автомобилей в случае военного положения

Эстонские власти предупредили об изъятии машин класса «люкс» в случае военного положения

Фото: Nick Night / Unsplash

Департамент оборонных ресурсов Эстонии через рассылку предупредил владельцев частных автомобилей о насилсьтвенном изъятии транспортных средств в случае объявления военного положения, сообщает РИА Новости со ссылкой на Eesti Ekspress.

«Департамент оборонных ресурсов Эстонии начал рассылку собственникам больших внедорожников класса "люкс" предварительных решений о принудительном использовании транспортных средств Силами обороны в случае объявления в стране военного положения», — сообщает издание.

Речь идет о транспортных средствах категории N1G (внедорожники весом не более трех с половиной тонн), такие как Toyota Hilux, Toyota Land Cruiser, BMW X5 и X6, Audi Q7 и другие.

Ранее власти Эстонии заявили о намерении к 10 октября расторгнуть все заключенные с российскими компаниями договоры о государственных закупках в связи с санкциями Европейского союза

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