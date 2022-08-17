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Эстония заявила о расторжении госзакупок с Россией

Эстония расторгнет договоры о госзакупках с Россией к 10 октября из-за санкций ЕС
Рийна Солман

Рийна Солман. Фото: Министерство государственного управления

Власти Эстонии заявили о намерении к 10 октября расторгнуть все заключенные с российскими компаниями договоры о государственных закупках в связи с санкциями Европейского союза (ЕС). Об этом сообщает эстонская общественно-политическая газета Postimees.

Министр государственного управления Рийна Солман подтвердила, что в Эстонии вступили в силу новые поправки к закону о государственных закупках, которые были одобрены в рамках европейских санкций.

«Согласно поправкам, эстонским государственным организациям запрещается заключать договоры и контракты о госзакупках или исполнять уже заключенные с предприятиями, учреждениями или другими юридическими лицами из России», — сказала министр.

Кроме того, Солман добавила, что вышеуказанные структуры не могут быть поставщиками или подрядчиками.

Ранее сообщалось, что Евросоюз уже обсуждает новый пакет санкций против России, в том числе прекращение выдачи шенгенских виз россиянам. С требованием запретить всем россиянам въезд в страны Запада выступал президент Украины Владимир Зеленский.

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Татьяна Антоненко
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