Евро предрекли падение по отношению к рублю

Экономист Беляев: курс евро может упасть по отношению к рублю из-за санкций в энергетике

В Европе вполне вероятен сценарий ухудшения ситуации в экономике, тогда евро может упасть по отношению к рублю и стать ниже доллара, заявил «Ленте.ру» кандидат экономических наук, финансовый экономист Беляев. По его словам, это может произойти из-за санкций, направленных против России.

Евро и рубль

Европа находится под негативным влиянием отрикошетивших санкций. Если они будут упорствовать в своих санкциях в энергетической области, то у них может существенно ухудшиться экономическая ситуация, а вслед за ней может и снизиться курс евро по отношению к рублю Михаил Беляев экономист

Кроме того, ухудшение в экономике Европы способно привести к тому, что евро станет ниже доллара, несмотря на то, что эти валюты обычно синхронно колеблются по отношению к рублю. «Сейчас может произойти разбалансировка, экономика США и доллар останутся на этом уровне, а евро просядет», — допустил он.

Доллар и рубль

По словам экономиста, на текущий момент в экономиках России и США не ожидается никаких радикальных перемен, а, значит, не будет и радикальных изменений в курсовом соотношении. Тем не менее, в течение ближайшего месяца возможны небольшие колебания.

«Базовый курс наших валют, который определяется состоянием экономик, установился где-то на уровне 60 рублей за доллар, однако, поскольку ситуация не настолько устойчива, и курс зависит в том числе от информационных, конъюнктурных явлений, вокруг этого базового курса происходят колебания в достаточно широком диапазоне — плюс-минус два рубля», — объяснил Беляев.

18 августа в ходе торгов на Московской бирже курсы доллара и евро опустились ниже отметки в 60 рублей.

