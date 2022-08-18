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Власти Молдавии направили спецназ в протестующую Гагаузию

Власти Молдавии направили спецназ в Гагаузию, где идут антиправительственные протесты

Фото: Shutterstock

Спецназ полиции Молдавии направили в административный центр Гагаузской автономии Комрат, где идут антиправительственные протесты. Об этом со ссылкой на пресс-службу Генерального инспектората полиции республики передает ТАСС.

Сообщается, что власти поручили бригаде особого назначения Fulger провести антитеррористические учения. «Такие учения проводились ранее и будут проводиться по всей стране для проверки способности сотрудников оперативно реагировать на ситуацию», — сказали в пресс-службе.

Уточняется, что в рамках учений спецназ отразит атаку условных террористов на один из корпусов Комратского университета. Ведомство также призвало жителей города сохранять спокойствие.

Ранее стало известно о протестах против нынешнего молдавского правительства в городе Комрат на юге страны. Манифестанты скандировали лозунги: «Долой Санду!», «Нет росту цен!», «Мы за дружбу с Россией!»

На фоне экономических проблем протестующие потребовали отставки президента Молдавии Майи Санду и проведения досрочных выборов, а также обратились к председателю правительства России Михаилу Мишустину.

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Анастасия Заикина
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