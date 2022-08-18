Силовые структуры
Обвиняемого в убийстве возле кафе экстрадируют из Молдавии в Россию
В Россию из Молдавии экстрадируют мужчину, обвиняемого в убийстве возле кафе в Ленобласти
В Россию из Молдавии экстрадируют Вусала Алиева, обвиняемого в убийстве по предварительному сговору, хулиганстве, незаконном обороте оружия и покушении на убийства. Об этом в четверг, 18 августа, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.
Мужчину доставят в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России.
По данным следствия, 25 февраля 2021 года Алиев вместе с подельниками устроил перестрелку возле кафе в городе Шлиссельбург Ленобласти. В результате был убит 39-летний мужчина.
Так как Алиев скрылся от правоохранителей, его объявили в розыск. В марте 2022 года стало известно, что он находится в Молдавии. Генпрокуратура направила коллегам запрос о выдаче фигуранта, он был удовлетворен.