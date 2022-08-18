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Обвиняемого в убийстве возле кафе экстрадируют из Молдавии в Россию

В Россию из Молдавии экстрадируют мужчину, обвиняемого в убийстве возле кафе в Ленобласти

Кадр: пресс-служба ГСУ СК РФ по Ленобласти

В Россию из Молдавии экстрадируют Вусала Алиева, обвиняемого в убийстве по предварительному сговору, хулиганстве, незаконном обороте оружия и покушении на убийства. Об этом в четверг, 18 августа, «Ленте.ру» сообщили в Генпрокуратуре России.

Мужчину доставят в Москву в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД и ФСИН России.

По данным следствия, 25 февраля 2021 года Алиев вместе с подельниками устроил перестрелку возле кафе в городе Шлиссельбург Ленобласти. В результате был убит 39-летний мужчина.

Так как Алиев скрылся от правоохранителей, его объявили в розыск. В марте 2022 года стало известно, что он находится в Молдавии. Генпрокуратура направила коллегам запрос о выдаче фигуранта, он был удовлетворен.

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Елизавета Новикова
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