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В Эстонии сообщили о масштабных кибератаках на сайты госучреждений

В Минэкономики Эстонии сообщили о масштабных кибератаках на госучреждения и предприятия

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Заместитель вице-канцлера по цифровому развитию Министерства экономики и коммуникаций Эстонии Луукас Кристьян Ильвес сообщил о масштабных кибератаках на сайты госучреждений и предприятий частного сектора республики. Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Эстония подверглась самым интенсивным кибератакам с 2007 года. DDoS-атаки были направлены как на государственные учреждения, так и на частный сектор», — рассказал Ильвес.

При этом он отметил, что атаки, совершенные хакерами, были неэффективными.

17 августа сообщалось о том, что российская хакерская группировка Killnet атаковала десятки эстонских сайтов. Проблемы с доступом наблюдались у многих банков и финансовых организаций республики, а также у ряда сервисов, связанных с государственными услугами. Как отметили представители хакерского объединения, нападение стало ответом на демонтаж памятника Т-34 в Нарве.

16 августа в Нарве начали переносить танк-памятник Т-34 в Эстонский военный музей. Власти страны пошли на такой шаг, несмотря на протесты местных жителей. Решение о демонтаже памятника также не поддержала мэр Нарвы Катри Райк. Она призвала членов правительства остановить демонтаж памятника.

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Евгения Наумова
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В Эстонии сообщили о масштабных кибератаках на сайты госучреждений
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