RT: 93% россиян для счастья хотели бы изменить одну из сфер своей жизни

Аналитики узнали, какие вещи или изменения в жизни необходимы россиянам для счастья. Согласно данным опроса сервисов «Работа.ру» и СБЕР ЕАПТЕКА, 93 процента россиян хотели изменить хотя бы одну из сфер своей жизни, передает RT. Всего в опросе приняли участие около 2,6 тысячи человек.

Около 78 процентов участников исследования заявляли о необходимости роста зарплаты, 43 процента — смены работы, а 38 процентов — освоения дополнительных знаний. Повышение в должности отмечено у 17 процентов россиян, и такой же процент опрошенных называли премию, пояснили специалисты.

16 процентам опрошенных для того, чтобы стать счастливыми, нужно найти новое хобби, а для 14 процентам — попросить помощи врача. Поколению миллениалов (25—34 года) хочется обрести душевное равновесие (46 процентов) и наладить отношения с родными и близкими (41 процент).

Ранее аналитики сервиса СБЕП ЕАПТЕКА сообщили, что россияне стали больше нервничать и хуже спать без приема седативных препаратов и снотворного. Потребность в восстановлении режима россияне чаще всего испытывают в марте, а также осенью — в сентябре и ноябре.

