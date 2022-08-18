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Украинские войска обстреляли Стаханов из HIMARS

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Стаханов в ЛНР
СюжетМинобороны:

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украинские войска обстреляли из РСЗО HIMARS Стаханов в Луганской Народной Республике (ЛНР). Об этом заявило представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК), передает РИА Новости.

«Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 19:15 (совпадает с мск) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО HIMARS (три ракеты)», — говорится в сообщении.

Ранее Минобороны заявило, что Киев готовит резонансную провокацию на Запорожской атомной АЭС во время визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша. По информации Минобороны, таким образом Россию хотят обвинять в создании техногенной катастрофы на Запорожской АЭС.

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Марина Совина
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