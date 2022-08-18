Инсайдер рассказал об iPhone 15

Инсайдер: iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат процессор A17, остальные смартфоны — A16

Apple укомплектует смартфоны серии iPhone 15 разными процессорами. Об этом в своем блоге на Weibo рассказал известный инсайдер.

По словам автора блога Mobile phone chip master, Apple продолжит применять новую маркетинговую практику в отношении смартфонов серии iPhone 15. Специалист полагает, что компания оснастит устройства одного поколения разными процессорами. Так, дорогие аппараты iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получат чип A17 Bionic, доступные iPhone 15 и iPhone 15 Max останутся с процессором A16. Релиз устройств должен состояться осенью 2023 года.

Отчет автора говорит о том, что Apple будет разделять процессоры для стартовых и премиальных гаджетов — ранее компания всегда выпускала телефоны одного поколения с единым чипом. В середине марта авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что в 2022 году Apple оснастит новым процессором A16 Bionic только iPhone 14 Pro и 14 Pro Max, а остальные телефоны — базовые iPhone 14 и 14 Max — получат чип прошлого поколения A15.

Также инсайдеры полагают, что в маркетинговых целях Apple может изменить название прошлогодних процессоров. Так, A15 может получить название A15 Pro, а A16 — A16 Pro. Считается, что таким образом американская компания сможет сэкономить на производстве гаджетов.

В середине июля инсайдер Мин-Чи Ко заявил, что ключевой особенностью самого дорогого флагмана линейки iPhone 15 окажется камера-перископ. Подобное оборудование уже используется в современных телефонах — например, флагмане Samsung Galaxy S22 Ultra.