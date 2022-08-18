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Жительницу Ирпеня заподозрили в «отрицании агрессии России» в беседе по телефону

Жительницу Ирпеня заподозрили в «отрицании агрессии России» в телефонном разговоре

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

Жительницу города Ирпеня в Киевской области заподозрили в «отрицании агрессии России» в беседе по телефону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Киевскую городскую прокуратуру.

По данным ведомства, женщина в телефонном разговоре «отрицала факты убийств и насилия в отношении мирного населения Украины со стороны российских военнослужащих, а также совершения ими других преступлений на временно оккупированных территориях».

В апреле Минобороны России заявило, что киевские власти готовят провокацию с постановочными съемками в городе Ирпень. По словам начальника Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаила Мизинцева, Украина под патронажем Запада во главе с США продолжает сбор псевдодоказательств виновности России. Мизинцев отметил, что именно с этой целью в Ирпене вводится комендантский час и полная блокада города.

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Марина Совина
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